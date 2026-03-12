ÇUDEF üyeleri iftarda bir araya geldi

Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) üyeleri iftar programında bir araya geldi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kafede düzenlenen programda, Ramazan ayı boyunca ilçede farklı kesimleri kapsayan iftar programları düzenlediklerini belirtti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade eden Demirbaş, ramazanın ayının manevi ikliminin ilçede güçlü bir şekilde hissedildiğini söyledi.

ÇUDEF Başkanı Fuat Tüyan, geleneksel olarak düzenledikleri iftara katılanlara teşekkür etti.

Programa, Çubuk İlçe Jandarma Komutanı Caner Koca, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP Çubuk İlçe Başkanı Satılmış Ezandemir ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.