Haberler

ÇUDEF üyeleri iftarda bir araya geldi

ÇUDEF üyeleri iftarda bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) üyeleri, ramazan ayı dolayısıyla bir iftar programında buluştu. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçe genelinde farklı kesimleri kapsayan iftar organizasyonları düzenlediklerini ifade etti.

Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) üyeleri iftar programında bir araya geldi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kafede düzenlenen programda, Ramazan ayı boyunca ilçede farklı kesimleri kapsayan iftar programları düzenlediklerini belirtti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade eden Demirbaş, ramazanın ayının manevi ikliminin ilçede güçlü bir şekilde hissedildiğini söyledi.

ÇUDEF Başkanı Fuat Tüyan, geleneksel olarak düzenledikleri iftara katılanlara teşekkür etti.

Programa, Çubuk İlçe Jandarma Komutanı Caner Koca, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP Çubuk İlçe Başkanı Satılmış Ezandemir ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu

Savaş uçakları sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aral Şimşir Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı

Süper Lig'den aldığı teklifi kulüp ismi verip açıkladı
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar

Zamanlama manidar! Komşuda kadınları askere çağırıyorlar
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı

O ülkeyi açıkça tehdit etti: ABD'ye gelmeyin, can güvenliğiniz olmaz
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Yaptığı tek paylaşımla Galatasaraylıları küplere bindirdi
Aral Şimşir Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı

Süper Lig'den aldığı teklifi kulüp ismi verip açıkladı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Çipi tabaktan çıktı! Yarış atını kavurma yapmışlar
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı