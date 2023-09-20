Çubuk Belediye Başkanı Sıcak Asfalt Çalışması İçin Teşekkür Edildi

Çubuk ilçesinde Atatürk Mahallesi sakinleri Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret ederek yapılan sıcak asfalt çalışması için teşekkür etti. Mahalle muhtarı Emrah Bozkurt, yapılan hizmetlerin mahallede büyük bir sevinçle karşılandığını belirtti. Belediye Başkanı Demirbaş ise ilçe genelinde yaklaşık 80 bin ton asfalt serildiğini söyledi.

Çubuk ilçesinde Atatürk Mahallesi sakinleri Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret ederek yapılan sıcak asfalt çalışması için teşekkür etti.

Sıcak asfalt çalışması başlayan Atatürk Mahallesi'nin muhtarı Emrah Bozkurt ve beraberindeki mahalle sakinleri Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bozkurt, mahallelerine bu güne kadar atılmayan sıcak asfaltın son birkaç yılda serildiğini ve hizmet beklentilerinin bir bir gerçekleştiğini belirtti.

Belediye hizmetlerinin mahallede büyük bir sevinçle karşılandığını söyleyen Bozkurt, "Başkanımız ilçemizin kalbindeki atar damarları genişletti. Bu güne kadar yapılmayanları yaparak ilçemizin rahat bir nefes almasını sağladı. Köprüleri, yolları genişletti, ilçe merkezini ışıklandırarak çehresini değiştirdi. İlçemize ve mahallemize gelen bu hizmetlerden dolayı Başkanımız Baki Demirbaş'a mahallem adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Demirbaş, ilçe genelinde Çubuk Belediyesi olarak yaklaşık 80 bin ton asfalt serildiğini söyledi.

İlçenin her karışına hizmet götürmek için var güçleri ile çalıştıklarını kaydeden Demirbaş, yapılanları anlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"Çubuk Belediyesi tarihinde ilk defa kendi imkanlarıyla sıcak asfalt serimi yapıyor. Üç yılda 13 mahallede ve toplam 258 sokakta, 67 kilometreye, toplam 80 bin ton sıcak asfalt serdik. Sıcak asfaltın bugünkü değerden maliyetle yaklaşık 130 milyon lira. Atatürk Mahallesi'nde nikah salonu yapıyoruz orada bitmek üzere, bir ay sonra ilk nikahımızı kıyacağız inşallah. O bölgeye de asfaltımız serdik ve kaldırımını yapmaya başlayacağız. Yazır Mahallemizde sanayi bölgesinde fabrikalar yapılıyor. Orada 600'e yakın istihdam olanağı oldu. Barboros Mahallemizde 20 bin metrekarelik bir alanda yüzme havuzu ve spor kompleksini yaptık. Gençlerimiz için kütüphaneyi, gençlik merkezini, bisiklet yolunu hizmete açtık. Bin kişilik bir kapalı spor salonumuz da inşallah yıl sonunda bitiyor. Burada da ulusal ve uluslararası müsabakalar yapılacak ve ilçemizin hareketli biraz daha artacak."

Demirbaş, bütün mahallelerde acil çözülmesi gereken konuların tespitinin yapıldığını ve hizmetlerinde aciliyet sırasına göre hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.