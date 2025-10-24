Çubuk Belediye Başkanı Filistinli Ailelerle Buluştu

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki Filistinli ailelerle buluştu.

Demirbaş, Esenboğa Mahallesi'nde düzenlenen programda, Türkiye'nin her zaman Gazze halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Demirbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, Filistin-Türkiye dayanışmasının bir örneğini daha yaşıyoruz. AFAD koordinasyonunda ilçemizde misafir ettiğimiz 16 ailemizin yanındayız. Kadın Kollarımızın öncülüğünde yapılan bu ziyaretlerle hem moral desteği veriyoruz hem de ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin uğradığı zulmü ve soykırımı dünyaya duyurmak hepimizin görevi. Çubuk halkı olarak onlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz."

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sevde Bayazıt Kaçar ise Filistin'de yaşanan acıyı tüm Müslümanların yüreğinde hissettiğini vurguladı.

Filistin'in yöresel yemeklerinin ikram edildiği program, dualarla sona erdi.