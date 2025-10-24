Haberler

Çubuk Belediye Başkanı Filistinli Ailelerle Buluştu

Çubuk Belediye Başkanı Filistinli Ailelerle Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki Filistinli ailelerle bir araya gelerek Türkiye'nin Gazze halkına verdiği destek ve dayanışma mesajını iletti. Programda, Filistin'in yöresel yemekleri ikram edilerek dualar edildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki Filistinli ailelerle buluştu.

Demirbaş, Esenboğa Mahallesi'nde düzenlenen programda, Türkiye'nin her zaman Gazze halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Demirbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, Filistin-Türkiye dayanışmasının bir örneğini daha yaşıyoruz. AFAD koordinasyonunda ilçemizde misafir ettiğimiz 16 ailemizin yanındayız. Kadın Kollarımızın öncülüğünde yapılan bu ziyaretlerle hem moral desteği veriyoruz hem de ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin uğradığı zulmü ve soykırımı dünyaya duyurmak hepimizin görevi. Çubuk halkı olarak onlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz."

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sevde Bayazıt Kaçar ise Filistin'de yaşanan acıyı tüm Müslümanların yüreğinde hissettiğini vurguladı.

Filistin'in yöresel yemeklerinin ikram edildiği program, dualarla sona erdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı

Kiralık konut sistemi de devreye giriyor: 4 grup faydalanabilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum

Kurultay iptali davasında karar çıktı, Özel'den ilk yorum geldi
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu

Vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Galatasaray'da 97.5 milyon euro'luk dev anlaşma

Galatasaray 97.5 milyon euro'luk dev gelirin yeni sahibi
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu! Günlerce orada kalmış

Turistin cesedi otelde korkunç halde bulundu! Günlerce orada kalmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.