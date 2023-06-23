Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş Canlı Hayvan Pazarı'nı Ziyaret Etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kurban Bayramı öncesi Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek inceleme yaptı. Alıcılarla ve besicilerle sohbet eden Demirbaş, kurbanlık almaya gelen vatandaşlar adına fiyat pazarlığına dahil oldu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kurban Bayramı öncesi Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek inceleme yaptı.

Alıcılarla ve besicilerle sohbet eden Demirbaş, kurbanlık almaya gelen vatandaşlar adına fiyat pazarlığına dahil oldu.

Demirbaş, vatandaşlara kurban kesimi ve atıkların doğru bertarafı konusunda hassasiyet çağrısında bulundu.

Kurbanlık satışı ve kesimiyle ilgili her türlü tedbirleri aldıklarını belirten Demirbaş, hayvan pazarlarının sadece Ankara'ya değil, çevre il ve ilçelere de hitap ettiğini kaydetti.

Demirbaş, "Burada her türlü kontroller yapılıyor. Pazarımızda hem zabıta hem de sağlık işlerinden oluşan ekiplerimiz tüm tedbirleri alıyorlar. Bu yıl kurban kesimi için 112 işletmemize üç günlük geçici olarak kurban kesim izni verdik. Her sene hem üretim hem de kesim yapılan yerimizin sayısı artıyor. İşletmelerdeki hayvan sayılarımız artıyor, bu durum bizi sevindiriyor. Hem bizim hem de işletmelerimizin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor." diye konuştu.

Ziyaretinde Demirbaş'a, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş, Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu, Zabıta Müdürü Sezgin Karakuş ile belediye meclis üyeleri de eşlik etti.