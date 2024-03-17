Çubuk Aile Yaşam Merkezi, Şehitleri Anma Günü'nde Terör Mağdurları Derneğini Ziyaret Etti

Çubuk Aile Yaşam Merkezinde çeşitli kurslara katılan kudın kursiyerler ve merkez eğitmenleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneğini ziyaret etti.

Çubuk Aile Yaşam Merkezi yöneticilerinden Özlem Demir ve beraberindekiler, dernek binasında Dernek Başkanı Zeki Avan, şehit babası Ahmet Şahin ve Güneydoğu gazisi Hasan Yalama tarafından karşılandı.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini getiren Avan, derneğin ilçede ve Türkiye genelinde yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Şehit ve gazilerin resimlerini tek tek göstererek, öz geçmişlerini anlatan Avan, "Bağımsızlığımızın, hürriyetimizin, bayrağımızı ve vatanımızı sevmemizin bir bedeli var. Şehitlerimiz bu uğurda canlarını, gazilerimiz de bedenlerinin bir parçasını verdiler. Bizler de onların emanetlerine sahip çıkıp onlara layık olmak için manevi hatıralarını yaşatmaya gayret ediyoruz." dedi.

Ziyaretin anısına Avan, Özlem Demir'e şehitler panosu ve Türk bayrağı hediye etti.

Merkez üyeleri de kendilerinin yaptığı Türk Bayrağı resmini dernek başkanı Avan'a takdim etti.