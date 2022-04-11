Cübbeli Ahmet Hoca, cemaatle konuşmasını bölen Siri'ye tepkisini dile getirdi - Haberler

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Cübbeli Ahmet Hoca, cemaatle konuşmasını bölen Siri'ye tepkisini dile getirdi

Haberler.com - Güncel
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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü, ıPhone uygulaması Siri'nin cemaatle konuşması sırasında araya girmesinden dert yandı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ilginç sohbetlerde bulunmaya devam ediyor. Ahmet hoca son olarak Siri ile yaşadığı talihsizliği anlattı.

"BİR KURUŞ FAYDASI YOK, SOHBETİ BÖLÜYOR"

Cemaatle sohbeti sırasında Siri'nin kendi kendine konuştuğunu söyleyen Cübbeli Ahmet, "Bir kuruş faydası yok, sohbeti bölüyor ya" dedi.

ANLATIMI, CEMAATİ DE GÜLDÜRDÜ

Bu sırada Cübbeli Ahmet Hoca'yı dinleyen cemaat üyelerinin de sohbet nedeniyle keyifli anlar yaşadıkları görüldü.

Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (1)

Hisman Uymaz:

Ya ya çünkü kendisinin millette bir gram faydasi var ya ulan siri bile senin gibilerinin 10 kati millete faydadi var

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