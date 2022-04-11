Cübbeli Ahmet Hoca, cemaatle konuşmasını bölen Siri'ye tepkisini dile getirdi

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ilginç sohbetlerde bulunmaya devam ediyor. Ahmet hoca son olarak Siri ile yaşadığı talihsizliği anlattı.

"BİR KURUŞ FAYDASI YOK, SOHBETİ BÖLÜYOR"

Cemaatle sohbeti sırasında Siri'nin kendi kendine konuştuğunu söyleyen Cübbeli Ahmet, "Bir kuruş faydası yok, sohbeti bölüyor ya" dedi.

ANLATIMI, CEMAATİ DE GÜLDÜRDÜ

Bu sırada Cübbeli Ahmet Hoca'yı dinleyen cemaat üyelerinin de sohbet nedeniyle keyifli anlar yaşadıkları görüldü.

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