Haberler

CTP Lideri İncirli, Çiçek ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, TBMM 24. Dönem Başkanı Cemil Çiçek ile CTP Genel Merkezi’nde görüştü. Görüşmede ülke ve bölge gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

(KKTC) - Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, TBMM 24. Dönem Başkanı Cemil Çiçek ile CTP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmede ülke ve bölge gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, TBMM 24. Dönem Başkanı Cemil Çiçek ile bir araya geldi.

CTP Genel Merkezi'nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, ülke ve bölge gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, karşılıklı diyalog, saygı ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

İncirli'ye görüşmede Milletvekili Ürün Solyalı eşlik ederken, gazeteci Yavuz Donat da ziyarette hazır bulundu.

Kaynak: ANKA
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti

Trump'ın ağzı kulaklarında! Çin'in attığı imzaya inanmakta zorlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Arda Güler'in fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı

Arda'nın fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı
II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in torunu battı

İstanbul Adliyesi'ne uyuşturucuyla girmeye çalışan şüpheli yakalandı

Adliyede bir ilginç olay! Boşanma davası açmaya bakın neyle geldi
Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times'a dava açıyor

ABD'li gazete dünyaya rezil etti! Çılgına dönüp talimat verdi
Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu
Otobüste gergin anlar! Şoföre 'Kes sesini, beklemek zorundasın' diye bağırdı

Otobüste tepki çeken görüntü
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi