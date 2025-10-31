Haberler

CTP, 30 Kasım'da Olağanüstü Kurultay Yapacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhuriyetçi Türk Partisi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın yerine yeni genel başkan seçimi için 30 Kasım'da kurultay yapacağını duyurdu. Parti Meclisi, kurultayda CTP'nin yeni Genel Başkanı'nın seçileceğini ve bazı karar tasarılarının gündeme geleceğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP), Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın yerine seçilecek yeni genel başkan için 30 Kasım'da kurultay yapacağı bildirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Parti Meclisinin, toplandığı ve Tufan Erhürman'dan boşalan genel başkanlık makamı için parti tüzüğünün 35. maddesi uyarınca öngörülen süre ve ilkeler doğrultusunda kurultay tarihi belirlediği ifade edildi.

Açıklamada, Parti Meclisinin Olağanüstü Kurultay'ın 30 Kasım'da toplanmasına karar verdiği belirtilerek kurultayda, CTP'nin yeni Genel Başkanı'nın seçileceği ve bazı karar tasarılarının gündeme geleceği duyuruldu.

KKTC'de 19 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76'sını alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
