CTE, Diyarbakır'da Tahliye Sayısını Açıkladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Anayasa Mahkemesinin kanun iptali kararı nedeniyle Diyarbakır'da 200 hükümlünün tahliye edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, tahliye edilen kişi sayısının 15 olduğunu bildirdi.

CTE'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "AYM'nin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220. maddesinin 6. fıkrasının iptali kararının yürürlüğe girmesiyle Diyarbakır'daki 200'ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği" iddialarının yer aldığı ifade edildi.

TCK'nin 220/6 ile 314/3 maddelerinde yer alan hükümlerin, AYM'nin 5 Kasım 2024 tarihli ve 2024/189 sayılı kararı ile iptal edildiği anımsatılan açıklamada, iptal kararının ise 9 Temmuz'da yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu haberde yer alan sayısal verilerin gerçek dışı olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bugün itibarıyla resmi kayıtlara göre, iptal kararının yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ilgili kanun maddelerinin iptali nedeniyle Diyarbakır'da 15 kişi tahliye edilmiştir. Gerçek dışı iddialarla kamuoyunda güvensizlik oluşturmayı hedefleyen bu tür haber ve paylaşımlar, sadece dezenformasyon niteliği taşımakla kalmayıp, aynı zamanda hukuk devleti ilkesine de zarar vermektedir. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bu tür haberlere itibar etmemesi önemle rica olunur."