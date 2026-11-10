Cruz, Hegseth'in azlinin Temsilciler Meclisinde kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi

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ABD'de Texas eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Ted Cruz, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik sunulan önergeye ilişkin "Hegseth ya istifa eder ya da Trump onu kovar. Bunlar olmazsa bence Temsilciler Meclisinin Hegseth'i azletmesi kesin değilse de kuvvetle muhtemeldir." dedi.

Cruz, podcast yayınında Hegseth'in azline yönelik Temsilciler Meclisine 8 maddelik önerge sunulmasını değerlendirdi.

Senatör Cruz, Temsilciler Meclisinde Hegseth hakkındaki azil maddelerinin kabul edilmesi ve sürecin Senato'ya gitmesinin Ocak 2027'den sonrasına kalması durumunda Demokratların kontrolündeki Senato'nun bunu uzun bir sürece yayacağını savundu.

Demokratların bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde İran'la savaş gibi karşı çıktıkları konulara dikkati çekeceğini düşüncesini paylaşan Cruz, "Hegseth ya istifa eder ya da Trump onu kovar. Bunlar olmazsa bence Temsilciler Meclisinin Hegseth'i azletmesi kesin değilse de kuvvetle muhtemeldir. Çünkü yeterli oy sayısı olduğu görülüyor." dedi.

Cruz, Demokratların kontrolündeki Kongre ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ve kabinesindeki yetkililerin en az bir kez "azledilmek üzere hedef alınacağını" iddia ederek, ABD'li milyarder Elon Musk'ın ve bazı firmalarının eleştirilerin hedefi olacağını düşündüğünü söyledi.

ABD'li Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik 8 maddeyi Temsilciler Meclisine sunmuştu.

Massie, Hegseth'i Kongre'den izin almadan savaşlar başlatmak, sivillerin korunmasını baltalamak ve yargı dışı infazlar gerçekleştirmek dahil olmak üzere sekiz ayrı azil suçu işlemekle suçlamıştı.

Kongre'deki azil süreci

ABD siyasal sisteminde azil süreci Temsilciler Meclisinde başlıyor. Burada ilgili maddenin ya da maddelerin kabul edilmesi halinde Senatoda asıl yargılama yapılıyor ve karar süreci işliyor.

Buna göre, basit çoğunluğun sağlanması halinde Temsilciler Meclisi, Hegseth'i azil maddelerinde yöneltilen suçlamalarla itham edebilir.

Bu durumda Hegseth'in suçlu olup olmadığına ilişkin yargılamayı yapacak olan Senato, düzenleyeceği oturumlarda azil maddelerini ele alıp tartışacak.

Hegseth'in görevden alınabilmesi için Senatoda mevcut üyelerin üçte ikisinin oyuna ulaşılması gerekiyor, 100 senatörün tamamının oy kullanması halinde bu sayı 67 oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Cumhuriyetçilerin desteğini alan Hegseth'e karşı mevcut Senato aritmetiğinde bu sayıya ulaşılması pek mümkün görünmüyor.

Kaynak: AA