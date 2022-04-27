Crew-4 astronotlarını taşıyan kapsül fırlatıldı

"Freedom" adlı kapsülün fırlatılma anı Crew-4 astronotlarını taşıyacak olan "Freedom" adlı kapsül, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı. Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUI) yerleşecek mürettebatta NASA'dan Kjell N. Lindgren, Robert Hines, ve Jessica Watkins, ile ESA astronotu Samantha Cristoforetti yer alıyor. 4 kişilik "Crew-4" ekibi 6 ay boyunca uzay araştırmaları yapacak.