Crew-4 astronotlarını taşıyan kapsül fırlatıldı - Haberler

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Crew-4 astronotlarını taşıyan kapsül fırlatıldı

AA - Paul Hennessy - Güncel
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"Freedom" adlı kapsülün fırlatılma anı Crew-4 astronotlarını taşıyacak olan "Freedom" adlı kapsül, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

"Freedom" adlı kapsülün fırlatılma anı Crew-4 astronotlarını taşıyacak olan "Freedom" adlı kapsül, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı. Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUI) yerleşecek mürettebatta NASA'dan Kjell N. Lindgren, Robert Hines, ve Jessica Watkins, ile ESA astronotu Samantha Cristoforetti yer alıyor. 4 kişilik "Crew-4" ekibi 6 ay boyunca uzay araştırmaları yapacak.

AA / Paul Hennessy - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Uzay İstasyonu, Florida, Uzay, Güncel, Haberler

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