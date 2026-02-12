İsviçre'de ölümcül yangınla ilgili yargılanan bar sahiplerine hayatını kaybedenlerin yakınlarından tepki

İsviçre'de Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamasında çıkan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davada mahkemeye gelen bar sahipleri, hayatını kaybedenlerin yakınlarının tepkisiyle karşılaştı.

İsviçre'de kamu yayın kuruluşu SRF televizyonunun haberine göre, Crans-Montana'daki "Le Constellation" isimli barda yılbaşında çıkan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili barın sahipleri Jacques Moretti ve eşi Jessica Moretti hakkındaki soruşturma devam ediyor.

İsviçre'nin Sion kentinde devam eden yargılama süreci kapsamında mahkemeye gelen Moretti çifti, hayatını kaybedenlerin yakınlarının tepkisiyle karşılaştı.

Moretti çiftiyle tartışan aileler, defalarca "katil" diye slogan attı.

Polis, mahkeme binasının önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Moretti çiftinin tutuksuz yargılanması İsviçre kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

İsviçre'deki barda çıkan yangın

İsviçre'de Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana'da yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 41 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Yaralıların kaldırıldığı çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklamış, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.