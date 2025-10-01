Craftistanbul 6. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı Yarın Açılıyor

ATİS Fuarcılık tarafından düzenlenen "Craft İstanbul 6. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı", yarın Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

ATİF Fuarcılıktan yapılan açıklamaya göre, fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 78 sanatçı ve 13 sivil toplum kuruluşunu ağırlayacak.

Ayrıca 8 üniversitenin güzel sanatlar, mimarlık ve tasarım fakültelerinden akademisyenler ile öğrenciler, kadın kooperatifleri, Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği, Enstitü İstanbul İSMEK, Fatih Belediyesi Karınca El Eğitim Birimi, Gaziantep Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi Niyet Akademi, Nallıhan Kaymakamlığı, Balıkesir Gönen Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olgunlaşma enstitüleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları İşletme Müdürlüğü fuarda yer alacak.

Fuarda 600'ü aşkın sanatçı eserlerini sergileyecek

Etkinlikte 600'ü aşkın sanatçının, halı, kilim, seramik, cam, ahşap, tekstil ve daha pek çok alanda ürettiği eserler sergilenecek.

Macaristan, Özbekistan ve İran'dan sanatçılar da fuarda olacak.

Moholy Nagy Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "Gelecek Gelenekler_2.0" sergisi de fuarda açılacak.

Prof. Dr. Hedvig Harmatı ve Prof. Dr. Sevim Arslan'ın proje sorumluluğunu üstlendiği sergide, yaklaşık 150 workshop ve konferansın yanı sıra 16 ayrı oturumdan oluşan "Yaşayan Miras Söyleşileri" gerçekleştirilecek.

Yarın saat 18.00'de törenle açılacak fuar, 5 Ekim'de sona erecek.

Açılış töreninde "El Sanatları Onur Ödülü", "El Sanatları Kurum Onur Ödülü" ve "Kardeş Ülke Ödülü" sahiplerini bulacak.

Törenin ardından Enstitü İstanbul İSMEK tarafından "Şile Bezi Özel Defilesi" sahnelenecek.

Fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Detaylı bilgiye "www.craftfairistanbul.com" adresinden ulaşılabilir.