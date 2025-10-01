Craftİstanbul 6. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı İstanbul'da Başlıyor

(İSTANBUL) - Enstitü İstanbul İSMEK, 2-5 Ekim tarihleri arasında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Craftİstanbul 6. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı'nda yüzlerce eser ve özel deneyim alanlarıyla İstanbullularla buluşacak. Açılış gününe özel hazırlanan Şile bezi defilesi fuarın öne çıkan etkinliklerinden olacak.

Enstitü İstanbul İSMEK, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Craftİstanbul Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı'na eğitmen ve katılımcılarının eserleriyle katılıyor. El sanatları ve zanaat, güzel sanatlar ile mesleki ve teknik olmak üzere üç dalda; dekoratif el ürünleri yapımı, ahşap tasarımı ve teknolojileri, tekstil tasarımı, örgü ve işleme sanatları, kuyumculuk ve takı tasarımı, süsleme sanatları, sanat ve tasarım, ziraat, moda tasarımı ve tekstil teknolojisi alanlarında hazırlanan yüzlerce eser ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

" Geleneksel i le modern i n buluşmas ı"

Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 2-5 Ekim 2025 arasında düzenlenecek fuar, dünya ülkelerinin geleneksel ve çağdaş el sanatlarını bir araya getiriyor. El sanatları üreticileri, ustalar, sanatçılar, tasarımcılar, yayıncılar ve kurum temsilcileri aynı çatı altında buluşacak.

" Ş i le bez i def i les i i le aç ı l ı ş "

Fuarın açılış gününde Enstitü İstanbul İSMEK tarafından hazırlanan özel bir defile sahnelenecek. Şile'deki Ağlayan Kayalar'dan ilhamla tasarlanan birbirinden şık Şile bezi kıyafetler podyumda sergilenecek.

" Z i yaretç i ler i ç i n deney i m alanlar ı"

Enstitü İstanbul İSMEK, sergilerin yanı sıra farklı deneyim alanlarıyla da ziyaretçilere atölye imkanı sunacak. Lavanta çiçek yapımı, tataki zome baskı, oyuncak aksesuar yapımı, seramik vazo ve porselen kupa yapımı, deri kartvizitlik yapımı ve üç boyutlu rölyef magnet yapımı gibi uygulamalı etkinlikler, fuara katılanların deneyimlemesine açılacak.