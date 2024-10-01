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Craftistanbul 5. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı Başlıyor

Craftistanbul 5. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı Başlıyor
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Yerli ve uluslararası sanatçılar, tasarımcılar ve zanaatkarların buluşacağı Craftistanbul Fuarı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yarın açılacak. Fuar beş gün boyunca çeşitli etkinlikler ve ödül törenleri ile zenginleştirilecek.

"Craftistanbul 5. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı", yarın Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açılacak.

Yerli ve uluslararası sanatçılar, tasarımcılar ve zanaatkarlar için bir buluşma platformu olan ve el sanatları ve tasarımın önemine dikkati çekmeyi amaçlayan fuar konferanslar, paneller, atölyeler eşliğinde beş gün boyunca katılımcı ve ziyaretçileri ağırlayacak.

Fuar kapsamında el sanatları ve tasarıma katkıları dolayısıyla belirlenen ödüller de sahiplerine takdim edilecek.

Bu yıl "El Sanatları Onur Ödülü" Prof. Hamdi Ünal'a, "El Sanatları Kurum Onur Ödülü" Şile Belediyesine, "Kardeş Ülke Onur Ödülü"" ise İran'a verilecek.

Folklor Kurumu Derneğinin halk dansları gösterisi ve müzik dinletisi ile başlayacak fuar, 6 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel

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