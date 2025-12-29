Haberler

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kampında yangın çıktı

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kampında çıkan yangında, en az 20 ila 25 evin zarar gördüğü tahmin ediliyor. Yangının nedeni olarak bir telefon şarj aletinin olabileceği değerlendiriliyor.

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde, Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kampında çıkan yangına müdahale sürerken, onlarca hanenin yandığı tahmin ediliyor.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Cox's Bazar'ın Teknaf bölgesinde dün akşam yerel saatte 22.30 civarında yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre en az 20 ila 25 evin zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Yetkililer, yangının kampta kalan bir kişinin evindeki telefon şarj aletinden çıkmış olabileceğini değerlendiriyor.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Bangladeş ekipleri, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki paylaşımlarında, yangının ilk anından itibaren söndürme çalışmalarına destek verdiklerini bildirdi.

IOM, yangına müdahale eden itfaiye ve gönüllü ekiplere teşekkürlerini iletti.

