Haberler

Sinema oyuncusu Coşkun Göğen Antalya'da tedavi ediliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk sinemasının usta ismi Coşkun Göğen, zatürre teşhisiyle üç gündür tedavi gördüğü Antalya'da sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yarın taburcu olacağını açıkladı. 80 yaşındaki oyuncu, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirtti.

Türk sinemasında 500'ü aşkın filmde rol alan 80 yaşındaki oyuncu Coşkun Göğen, nefes darlığı şikayetiyle üç gündür Antalya'da hastanede tedavi ediliyor.

Göğen, AA muhabirine, vizyonda olan "Mitoloji Mafyası" filminin Çanakkale'deki çekimlerinde üşüttüğünü ve sonrasında zatürre olduğunu söyledi.

O süreçten sonra nefes almakta zorluk çekmeye başladığını anlatan Göğen, "Antalya Şehir Hastanesinde üç gündür tedavi görüyorum, durumum gayet iyi, yarın taburcu olacağım. KOAH hastalığı olduğu söylendi. Zatürreden sonra nefes borularında sorun oluşmuş, nefes alamamak da kalbe vuruyor. Şu an iyiyim, müşahede altındayım. Film çekildi, birtakım testler yapıldı. İlaç tedavisi uygulandı." dedi.

Taburcu olduktan sonra da sağlığına dikkat edeceğini ifade eden Göğen, doktorların önerisini uygulayacağını, bir süre ilaç tedavisine devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
SGK tarih verdi! Çok odaklı gözlükler tamamen ücretsiz oluyor

Milyonları sevindiren karar! Tarih verildi, tamamen ücretsiz oluyor
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
title