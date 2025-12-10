Sinema oyuncusu Coşkun Göğen Antalya'da tedavi ediliyor

Türk sinemasında 500'ü aşkın filmde rol alan 80 yaşındaki oyuncu Coşkun Göğen, nefes darlığı şikayetiyle üç gündür Antalya'da hastanede tedavi ediliyor.

Göğen, AA muhabirine, vizyonda olan "Mitoloji Mafyası" filminin Çanakkale'deki çekimlerinde üşüttüğünü ve sonrasında zatürre olduğunu söyledi.

O süreçten sonra nefes almakta zorluk çekmeye başladığını anlatan Göğen, "Antalya Şehir Hastanesinde üç gündür tedavi görüyorum, durumum gayet iyi, yarın taburcu olacağım. KOAH hastalığı olduğu söylendi. Zatürreden sonra nefes borularında sorun oluşmuş, nefes alamamak da kalbe vuruyor. Şu an iyiyim, müşahede altındayım. Film çekildi, birtakım testler yapıldı. İlaç tedavisi uygulandı." dedi.

Taburcu olduktan sonra da sağlığına dikkat edeceğini ifade eden Göğen, doktorların önerisini uygulayacağını, bir süre ilaç tedavisine devam edeceğini kaydetti.