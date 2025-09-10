Çorum Valisi Ali Çalgan, Şapinuva Antik Kenti Kazı Çalışmalarını İnceledi

Çorum Valisi Ali Çalgan, Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazı Başkanı Dr. Önder İpek'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Çalgan, kazı evini gezerek gün yüzüne çıkarılan eserleri inceledi. Çalgan, daha sonra ören yeri statüsü ve yeni kazı evi projesiyle ilgili bilgilendirildi.

Şapinuva'nın dünya tarihine yön veren Hitit uygarlığının en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Çalgan, "Bu kadim şehrin yeni bulgularla gün yüzüne çıkması, kültürel mirasımız açısından büyük kazanımdır." ifadesini kullandı.

Şapinuva'da bugüne kadar 4 bin 500'e yakın çivi yazılı tablet bulunduğu, kentin bir dönem Hitit İmparatorluğu'na başkentlik yaptığı aktarıldı.

İncelemelerde Vali Çalgan'a, Ortaköy Kaymakam Vekili Burak Şapaloğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın eşlik etti.