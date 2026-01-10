Haberler

Çorum Valisi Ali Çalgan'dan "10 Ocak İdareciler Günü" mesajı

Çorum Valisi Ali Çalgan, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çalgan, mesajında, mülki idare amirlerinin, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ve "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" anlayışını kendilerine rehber edindiklerini bildirdi.

Mülki idare amirlerinin kamu idaresinde çok önemli ve değerli bir fonksiyonu yerine getirdiklerini belirten Çalgan, amirlerin vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dikkatle değerlendirerek hızlı, etkili ve kalıcı çözümler ürettiğini aktardı.

Vali Çalgan, mülki idare amirlerinin ülkenin gelişimi ve kalkınması için gece gündüz demeden, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mülki idare amirlerimiz devletimizin yalnızca kudretini ve otoritesini değil aynı zamanda şefkatini, merhametini ve adaletini de temsil etmektedir. Devlet ile vatandaşlarımız arasındaki sevgi ve güven bağlarını güçlendiren mülki idare amirlerimiz, toplumun huzur ve refahına katkı sağlamakta, halkımızın mutluluğunu ve yaşam kalitesini yükseltmek için özveriyle çalışmaktadır. Mülki idare amirlerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi ve milletimizi daha aydınlık yarınlara taşımada en önemli sorumlulukları üstlenmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum."

Çalgan, görevleri başında şehit olan ve ebediyete irtihal eden idarecileri rahmet ve minnetle anarak, mesleğini sürdüren mülki idari amirlere de başarı dileklerini iletti.

