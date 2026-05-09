Çorum'da 'gastronomi şehri' olma hazırlıkları sürüyor

Çorum'un, Türkiye'de Hatay, Gaziantep ve Afyonkarahisar'ın ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında girmesi için hazırlanan "Gastro Çorum Projesi"nin hazırlıkları sürüyor.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar, Çorum Mutfağı'na Saygı Bilgilendirme Toplantısı'nda kamuoyuna aktarıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Çorum'un 7 bin yıllık geçmişe sahip bir il olduğunu söyledi.

Kentte yapılan arkeolojik kazılarda bulunan binlerce yıllık kil tabletlerde yemek pişirme tariflerinin yer aldığını belirten Çalgan, şöyle konuştu:

"Şehrimizin mutfak kültürü bizi böyle bir çalışma yapmaya mecbur bırakmıştır. Bu, üretilmiş bir çalışmanın sonucu değil, bize dayatılmış bir sonuçtur. İstiyoruz ki bunu önce yerel, sonra da dünya kamuoyu bilsin, bize misafir olsun, yemeklerimizi deneyimlesin, ören yerlerimizi gezsin ve iyi hatıralarla buradan ayrılsın."

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da, Çorum'un "gastronomi şehri" unvanını hak eden illerin başında geldiğini vurguladı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, Çorum'un "gastronomi şehri" olması için yapılması gerekenleri içeren liste hazırladıklarını ve bu liste dahilinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Aşgın, 4-7 Haziran'da düzenleyecekleri "Açık Ateş Şenlikleri"nde farklı ülkelerden şefleri Çorum'da ağırlayacaklarını kaydetti.

Aşgın, "Çorumlular olarak Allah'ın izniyle 2019'da 303 bin 150 fidan dikerek, 'Çorumluların yaptığını herkes yapamaz' mottosunun altını doldurarak, nasıl ki Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişsek UNESCO Gastronomi Şehirleri Listesi'nde de bu şehir Allah'ın izniyle girecek." diye konuştu.

Yöresel yemek araştırmacısı, yazar ve Gastro Çorum Proje Danışmanı Adnan Şahin de Çorum mutfağının zengin bir hazine olduğunu, projeyle sandığın kapağını açmaya çalıştıklarını söyledi.

Çorum'un bereketli bir coğrafyaya sahip olduğunu, bu nedenle Hititlerin medeniyetlerini bu bölgede kurduğunu anlatan Şahin, "Bir tarafta Kızılırmak'ın suladığı mümbit araziler, diğer tarafta yaylalar. Dağlarıyla, ormanıyla gastronominin olmazsa olmaz tüm temelleri coğrafi ve fiziki anlamda var. Sadece üzerindeki insanların bu birikimi doğru kullanması gerekiyordu. Kullanmışlar ve bugünlere getirmişler. Türkiye'nin en iyi mutfakları arasında Çorum ilk üçte vardır." şeklinde konuştu.

Toplantıda, Yasemin Türkan Cerit Doğan da UNESCO başvuru dosyasının hazırlık süreci ve şimdiye dek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.