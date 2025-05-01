İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs olaylarının bilançosu! İşte gözaltına alınanların sayısı
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu
Dünyanın gözü Hindistan-Pakistan geriliminde! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Çorum'un Osmancık ilçesinde müstakil evde yangın çıktı

Çorum'un Osmancık ilçesinde müstakil evde yangın çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başpınar köyünde İbrahim Şimşek'e ait 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

???????Çorum'un Osmancık ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Başpınar köyünde yaşayan İbrahim Şimşek'e ait 2 katlı müstakil evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.