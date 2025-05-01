Çorum'un Osmancık ilçesinde müstakil evde yangın çıktı
Başpınar köyünde İbrahim Şimşek'e ait 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
???????Çorum'un Osmancık ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Başpınar köyünde yaşayan İbrahim Şimşek'e ait 2 katlı müstakil evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel