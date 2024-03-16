Çorum'un Ortaköy ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu

Çorum'un Ortaköy ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

İlçede ikindi saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Aşdağul beldesi ve çevresinde etkili olan dolu ise arazi beyaza bürüdü.

Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.