Çorum'un Mecitözü ilçesinde Tarla Yangınına Müdahale Sürüyor

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Mecitözü ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangına itfaiye ve köylüler müdahale ediyor. Yangın, 1000 dönüm alanı etkiledi.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde ekili tarlada çıkan yangına müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Hisarkavak köyü Bağyazı mevkisinde buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Mecitözü ve Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1000 dönüm alanın etkilendiği ve ekiplerin yanı sıra köylülerin de traktörlerle müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye gelen Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman'da söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.

Kaynak: AA / Veli Singer - Güncel
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