Çorum'un Boğazkale ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları

Çorum'un Boğazkale ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. İlçede sabah saatlerinde etkili olana sağanak, şiddetini artırdı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Yazır Deresi'nin debisi yükseldi. Derenin debisinin yükselmesiyle birlikte dere kenarındaki bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Boğazkale Belediyesi'ne bağlı ekipler, taşkın tehlikesine karşı dere çevresinde çalışma başlattı.