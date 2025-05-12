Tarihi gün! PKK kendisini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendisini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?

PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek? İşte detaylar
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname

Trump'tan ABD'lileri sevindirecek dünyanın ise keyfini kaçıracak imza
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Vali, polislere gözdağı veren oğlunu eleştirenlere sert çıktı

Çorum'un Bayat İlçesinde Yağmur Duası Yapıldı

Çorum'un Bayat İlçesinde Yağmur Duası Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatukcu Mahallesi'nde düzenlenen yağmur duasına mahalle sakinleri ve çevre il ve ilçelerden katılım sağlandı. İkramların yapıldığı etkinlikte, yılın bereketli geçmesi için dua edildi.

Çorum'un Bayat ilçesinde yağmur duası yapıldı.

Yatukcu Mahallesi muhtarlığı ve Yatukculular Kültür ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen yemeğe mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerde ikamet eden mahalle sakinleri de katıldı.

Çaltı mevkisinde kılınan namazın ardından yağmur yağması ve yılın bereketli geçmesi için dua edildi.

Duanın ardından gelen misafirlere ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları küresel gerilimlerin etkisiyle düşüşe yöneldi

Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı

İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı

Bu köye yerleşenlere 435 bin TL destek verildi, kimse gitmek istemedi
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

85 milyon euroluk yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.