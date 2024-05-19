Çorum'un Bayat ilçesinde şükür duası etkinliği düzenlendi

Çorum'un Bayat ilçesinde şükür duası etkinliği yapıldı.

Yatukcu Mahallesi Muhtarlığı ve Yatukculular Derneğince Çaltı mevkisinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 600 kişi, ilçede etkili olan yağışların ardından bereketli bir sezon geçirilmesi için şükür duası yaptı.

Etkinliğin ardından katılımcılara yemek ikram edildi.