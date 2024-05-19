Çorum'un Bayat ilçesinde şükür duası etkinliği düzenlendi
Çorum'un Bayat ilçesinde Yatukcu Mahallesi Muhtarlığı ve Yatukculular Derneği tarafından düzenlenen şükür duası etkinliğinde yaklaşık 600 kişi bir araya geldi. Yağışların ardından bereketli bir sezon geçirilmesi için yapılan etkinlikte katılımcılara yemek ikram edildi.
Çorum'un Bayat ilçesinde şükür duası etkinliği yapıldı.
Yatukcu Mahallesi Muhtarlığı ve Yatukculular Derneğince Çaltı mevkisinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 600 kişi, ilçede etkili olan yağışların ardından bereketli bir sezon geçirilmesi için şükür duası yaptı.
Etkinliğin ardından katılımcılara yemek ikram edildi.