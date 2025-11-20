Çorum'un Alaca İlçesinden Gazze'ye Destek Kermesi

Çorum'un Alaca ilçesinde öğrenciler, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Gazze halkına destek olmak amacıyla kermes düzenledi.

Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)" kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda açılan kermeste, Hafız Süleyman Coşkun İmam Hatip ile Alaca Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Alaca İmam Hatip, Selin Şahin ile Denizhan ortaokullarının öğrenci ve velilerince hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin de kermesi ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Kermes alanında ayrıca Gazze'de insanların verdiği yaşam mücadelesini anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Sergiden elde edilen gelirin Gazze halkı yararına kullanılacağı bildirildi.