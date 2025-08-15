Çorum'un Alaca İlçesinde Uyuşturucu Ticareti Shenesi: 1 Tutuklama
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Alaca'da gözaltına alınan Y.E.A. tutuklandı. Yapılan operasyonla 15,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle Y.E.A. takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda Y.E.A. gözaltına alındı.
Şüpheliye ait adreste yapılan aramada 15,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel