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Çorum'un Alaca ilçesinde traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör devrildi ve sürücü Hüseyin Ayhan hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Ayhan'ın kullandığı 19 EP 357 plakalı traktör, Büyükcamili köyü girişinde devrildi.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen sürücü Ayhan'ın cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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