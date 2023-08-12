Çorum'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Burak Can Ergüder'in kullandığı otomobil ile Osman Yılmaz'ın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.