Çorum'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Burak Can Ergüder'in kullandığı otomobil ile Osman Yılmaz'ın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Çorum'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Burak Can Ergüder idaresindeki 06 CSY 686 plakalı otomobil, Zile Caddesi'nde, Osman Yılmaz'ın kullandığı 19 LP 529 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel