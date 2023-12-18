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Çorum Ülkü Ocakları Üyeleri Türk Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu

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Çorum Ülkü Ocakları üyesi üniversite öğrencileri, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, kan bağışı kampanyasıyla Kızılay'ın kan ihtiyacına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Çorum Ülkü Ocakları üyesi üniversite öğrencileri, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, yaptığı yazılı açıklamada, Kızılay'ın kan ihtiyacını karşılamasına katkıda bulunmak amacıyla üniversite birimi tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldığını bildirdi.

Kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu belirten Tosik, "Bu ihtiyacı giderebilmenin tek yolu düzenli kan bağışıdır. Çorum Ülkü Ocakları olarak bizler de farkındalık yaratmak ve bu konuda kamuoyunun dikkatini çekebilmek için kan bağışında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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