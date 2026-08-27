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Çorum'da Başından Vurulmuş Ceset Bulundu

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ÇORUM’da Ümit Yılmaz’ın (46), yolda tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu.

ÇORUM'da Ümit Yılmaz'ın (46), yolda tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu.

Çepni Mahallesi Fen Lisesi 35'inci Sokak'ta dün akşam yolda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin Ümit Yılmaz olduğunu ve başından silahla vurulduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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