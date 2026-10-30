Çorum-Samsun yolunda minibüs tıra arkadan çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Çorum-Samsun yolunda minibüs tıra arkadan çarptı, sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum-Samsun kara yolu Kaymakçı mevkisinde minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin öldüğünü belirlediği sürücünün cenazesi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp Hitit Üniversitesi Erol Olçok Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çorum'da tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Basri Teke (39) idaresindeki 55 AVA 998 plakalı minibüs, Çorum- Samsun kara yolu Kaymakçı mevkisinde aynı yöne giden Kenan Y. (50) kontrolündeki 16 CCN 797 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, minibüs sürücüsünün öldüğü belirlendi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Teke'nin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.