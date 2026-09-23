Çorum Osmancık'ta yöresel yemek yarışmasına pilav kategorisinde 57 kişi katıldı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde, Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Yöresel Yemek Yarışması gerçekleştirildi.

Osmancık Kültür Evi'nde düzenlenen yarışmada yöresel lezzetler üç farklı kategoride değerlendirildi.

Yarışmaya pilav kategorisinde 57, ırgat böreği kategorisinde 15, yırtmaç kategorisinde ise 13 kişi katıldı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yarışmaya katılanlara teşekkür ederek, "Osmancık'ımızın yöresel lezzetlerini yaşatmak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak bizim için çok kıymetli." dedi.

Kaynak: AA