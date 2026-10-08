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Çorum Osmancık'ta 4-6 yaş Kur'an kursu ve gençlik merkezi için temel atıldı

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Çorum Osmancık'ta 4-6 yaş Kur'an kursu ve gençlik merkezi için temel atıldı
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Çorum Osmancık'ta 4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı Kur'an kursu ile gençlik merkezi için temel atma töreni düzenlendi. Üç katlı merkezde çocuk ve yetişkinlere yönelik kurs sınıfları ile gençlik merkezi yer alacak.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yapılacak 4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı Kur'an Kursu ile gençlik merkezi için temel atma töreni düzenlendi.

Osmancık İlçe Müftülüğü ile Osmancık Şenyurt Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Geliştirme ve Hizmet Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek projenin temel atma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, merkezin Şenyurt Mahallesi'ne ve Osmancık'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de projenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, merkezin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Fazıl Saraç tarafından dua edildi, ardından merkezin temeli atıldı.

Üç katlı inşa edilecek merkezde 4-6 yaş grubu ile yetişkinlere yönelik Kur'an kursu sınıflarının yanı sıra gençlik merkezi de yer alacak.

Törene Osmancık İlçe Müftüsü Ferhat Koçak, MHP İlçe Başkanı Bekir Dağ ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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