Çorum Merkezli Silah Ticareti Operasyonu: 13 Gözaltı, 2 Tutuklama

Çorum merkezli olarak 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 2 kişi tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler arasında el bombası, makineli tüfek ve ruhsatsız silahlar bulunuyor.

Çorum merkezli 4 ilde yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yasa dışı silah ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Çorum, Ankara, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 el bombası, makineli tüfek, 3 ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca ve 543 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemler için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Çorum Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
