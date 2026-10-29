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Çorum Laçin'de seyir halindeki otomobil yandı, araç kullanılamaz hale geldi.

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Çorum'un Laçin ilçesinde Narlı köyü yakınlarında seyir halindeyken yanan 06 DOU 633 plakalı otomobil, Laçin Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücünün yol kenarına park edip 112'den yardım istediği yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Laçin ilçesinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

S.B'ye ait 06 DOU 633 plakalı otomobilde Narlı köyü yakınlarında seyir halindeyken yangın çıktı.

Aracını yol kenarına park eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Laçin Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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