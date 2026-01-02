Çorum itfaiyesi 2025 yılında 922 yangına müdahale etti

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında kent genelinde meydana gelen 922 yangına müdahale etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 80 personel ve 16 araçla 24 saat esasına göre hizmet veren itfaiye ekiplerinin yıl boyunca 77 ev, 1 kamu binası, 21 köy, 24 iş yeri, 80 araç, 9 orman, 13 kömürlük, 494 ot ve çöp, 67 anız ile 136 küçük çaplı çeşitli yangına müdahale ettiği belirtildi.

Ekiplerin 2025 yılı içinde 690 kurtarma çalışmasında görev aldığı aktarılan açıklamada, 132 trafik kazasına müdahale edildiği, 37 intihar vakası, 94 asansörde kalma, 2 boğulma ile 425 farklı olayda kurtarma hizmeti verildiği kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin yıl içinde 259 hayvanı mahsur kaldıkları yerlerden kurtardığına işaret edilen açıklamada, kurtarılan hayvanların sağlık durumlarına göre doğal yaşam alanlarına bırakıldığı ya da Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildiği ifade edildi.