Haberler

Çorum itfaiyesi 2025 yılında 922 yangına müdahale etti

Çorum itfaiyesi 2025 yılında 922 yangına müdahale etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında 922 yangına müdahale etti. Yıl boyunca 690 kurtarma çalışması yapan ekipler, 259 hayvanı da kurtardı.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında kent genelinde meydana gelen 922 yangına müdahale etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 80 personel ve 16 araçla 24 saat esasına göre hizmet veren itfaiye ekiplerinin yıl boyunca 77 ev, 1 kamu binası, 21 köy, 24 iş yeri, 80 araç, 9 orman, 13 kömürlük, 494 ot ve çöp, 67 anız ile 136 küçük çaplı çeşitli yangına müdahale ettiği belirtildi.

Ekiplerin 2025 yılı içinde 690 kurtarma çalışmasında görev aldığı aktarılan açıklamada, 132 trafik kazasına müdahale edildiği, 37 intihar vakası, 94 asansörde kalma, 2 boğulma ile 425 farklı olayda kurtarma hizmeti verildiği kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin yıl içinde 259 hayvanı mahsur kaldıkları yerlerden kurtardığına işaret edilen açıklamada, kurtarılan hayvanların sağlık durumlarına göre doğal yaşam alanlarına bırakıldığı ya da Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar

Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı

Gurbetçileri üzecek haber! Artık Türkiye'ye geldiklerinde ödeyecekler
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme