Çorum'da yangın; 2 ev ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi

Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen yangında, iki ev ile birlikte altındaki ahırlar ve bir traktör kullanılamaz hale geldi. Yangına köylüler müdahale etti, itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Şeyhler köyünde sabaha karşı Şaban Erdoğan'a ait evde çıkan yangın, büyüyüp, bitişiğindeki Fadime Civelek'e ait eve de sıçradı. Alevleri fark eden köylüler, yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaptı. İhbar üzerine bölgeye, İskilip Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede köye ulaşan itfaiyeciler, yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Orman İşletme ile Çorum, Uğurludağ ve Bayat ilçelerinden sevk edilen itfaiye ekipleri de destek verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. 2 ev, ahırlar, 1 traktör ve çeşitli tarım aletlerinin yangında kullanılmaz hale geldi.

'CAN KAYBI YOK'

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının daha geniş alana yayılmasının önlendiğini belirterek, "Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı. Olayda can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanacaktır. İtfaiye ekiplerimize teşekkür ediyor, hemşerilerimize geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürerken, çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı. Yetkililer tarafından hasar tespit çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü

Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir

Trump'a İran'da ilk büyük darbe! Avrupa devi resmen çekildi
Bursa'da pizza zincirinin eski çalışanı 2 şubeyi kundakladı; o anlar kamerada

Bursa'da pizza zincirinin 2 şubesini kundaklayan tanıdık çıktı
Almanya güzellik kraliçesi Suriyeli Twitch yayıncısı Dua Faris oldu

Suriyeli fenomen Almanya güzellik kraliçesi oldu
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü

Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir

Trump'a İran'da ilk büyük darbe! Avrupa devi resmen çekildi
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe anısı: 3. golde sıçradım, Cumhurbaşkanımız çok güldü

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe anısı: Cumhurbaşkanımız çok güldü