Çorum İskilip'te uçurumdan yuvarlanan otomobilin yaralı sürücüsünü itfaiye kurtardı

Çorum İskilip'te uçurumdan yuvarlanan otomobilin yaralı sürücüsünü itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un İskilip ilçesinde Kuruçay köyü yolu Gökçebel mevkisinde uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çorum'un İskilip ilçesinde uçurumdan yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı.
M.Y. yönetimindeki 19 UM 032 plakalı otomobil, Kuruçay köyü yolu Gökçebel mevkisinde uçurumdan yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA