Çorum'da LGS'de Tam Puan Alan Öğrencilere Ödül

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çağlar, sınavda 500 tam puan alan TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu'ndan Abdullah Efe, Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu'ndan Abdullah Can Kaya, Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu'ndan Kayra Aras Dağ ve Ada Koleji'nden Çınar Şahan'ı makamında kabul etti.

Okul müdürleri ve ailelerin de katıldığı ziyarette Çağlar, öğrencileri tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Çağlar, ziyaretin ardından iş insanı Murat Erdal'ın hediye ettiği çalışma koltuklarını öğrencilere teslim etti.