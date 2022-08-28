Çorum haberi | Çorum'da devrilen tırdaki iki kişi yaralandı
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Çorum habere göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Suat Yeşiltepe idaresindeki 52 K 1686 plakalı tır, Çorum- Ankara kara yolu Arifegazili köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile tırda yolcu olarak bulunan Sedat Aksoy yaralandı.
Hafif yaralı iki kişiye sağlık ekipleri kaza yerinde müdahale etti.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel