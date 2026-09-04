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Çağlar Söyüncü Arca Çorum FK'da

Çağlar Söyüncü Arca Çorum FK'da
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı.

Kulübün yazılı açıklamasında, tecrübeli savunmacı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Freiburg, Leicester City, Atletico Madrid ve Fenerbahçe formaları giyen Söyüncü'nün Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da uzun yıllar forma giydiği aktarılan açıklamada, futbolcuya kırmızı-siyahlı formayla başarı dilendi.

Kaynak: AA
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