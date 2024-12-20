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Çorum Eczacı Odası, Okulların Ecza Dolaplarını Yeniledi

Çorum Eczacı Odası, Okulların Ecza Dolaplarını Yeniledi
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Çorum Eczacı Odası ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki 175 okulun ecza dolaplarının yenilenmesi için sosyal sorumluluk projesi imzaladı. Proje kapsamında ecza dolapları temin edilerek, okul idarelerine teslim edilmeye başlandı.

Çorum Eczacı Ocasının, kentteki 175 okulun ecza dolabını yenilediği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Eczacı Odası ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki okulların ecza dolaplarını yenilemek üzere sosyal sorumluluk projesi anlaşması imzaladı.

Proje kapsamında Çorum Eczacı Odasınca temin edilen ecza dolapları, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ve yönetim kurulu üyesi Sertan Çalışkan, Gazipaşa İlkokulu'nu ziyaret ederek, ilk ecza dolabını okul idaresine teslim etti.

Açıklamada görüşüne yer verilen Afacan, geleceğin teminatı çocukların eğitim gördüğü okullara destek olmak istediklerini belirterek, "Bizleri yetiştiren okullara olan vefa borcumuz hiçbir zaman ödenemez ancak bu borcu sosyal sorumluluk projeleri ile destekleyerek ifade edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Çorum Eczacı Odası olarak topluma örnek teşkil edecek projelere öncülük etmeyi sürdüreceklerine dikkati çeken Afacan, "Bu tür projelerin bireyler ve kurumlar arasında yaygınlaşması önemli. Halkın yanında olmayı amaçlayan sosyal sorumluluk projeleriyle kamu menfaatine hizmet etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Çağlar da Afacan'a teşekkür ederek, paydaşlarla iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Hatice Altunöz Aykut - Güncel
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