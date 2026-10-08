Çorum Dodurga'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden biri tutuklandı

Çorum Dodurga'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden biri tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Dodurga ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde 63 gram uyuşturucu, 14 sentetik ecza hapı ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi; diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Çorum'un Dodurga ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Dodurga İlçe Jandarma Komutanlığınca, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen H.H.S. ve M.S. takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 63 gram uyuşturucu, 14 sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde içerdiği değerlendirilen 5 bitki kökü, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.H.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.