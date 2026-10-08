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Çorum Dodurga'da otomobil ile traktör çarpıştı, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Çorum Dodurga'da otomobil ile traktör çarpıştı, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Çorum'un Dodurga ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştı, kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

H.S. idaresindeki 19 KL 124 plakalı otomobil, Çorum-Dodurga kara yolu Oğuzlar kavşağında S.İ'nin kullandığı 19 AFM 011 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan H.S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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