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Çorum'da Silahlı Ölüm: Yol Kenarında Ceset Bulundu

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Çorum'da yol kenarında başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Çorum'da yol kenarında başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çepni Mahallesi Fen Lisesi 35. Sokak'ta bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yolun kenarında yatan kişinin başından silahla vurulduğunu tespit etti.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü belirlenen kişinin 46 yaşındaki Ü.Y. olduğu tespit edildi.

Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Ü.Y'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA
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