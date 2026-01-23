Haberler

Çorum'da bir kişiyi yakarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da bir kişiyi yangın çıkarmak suretiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Ali Ç., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada diğer sanıklar beraat talep ederken, Doğan Ç.'nin babası sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Çorum'da bir kişiyi yakarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Doğan Ç'nin (19) ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan sanık Ali Ç. (34), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz yargılanan Şahin Ç. (34) ve Yıldız Ç. de duruşmada hazır bulundu.

Sanık Ali Ç, duruşmadaki son savunmasında, "Olay bilerek ve isteyerek olmamıştır. Ben kendimi öldürmek istemiştim. Olaydan önce de intihar etmeye kalkışmıştım. Olaydan dolayı çok pişmanım. Tedavi olmak istiyorum." dedi.

Diğer sanıklar Yıldız Ç. ve Şahin Ç. de suçsuz olduklarını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya katılan Doğan Ç'nin babası Cengiz Ç. ise sanıkların cezalandırılmasını istediğini dile getirerek, "Sanıklardan şikayetçiyim. Oğlum sadece yangından etkilenmemiş, gazdan zehirlenmemiştir. Çocuğum kül olmuştur. Sanıkların hepsinin cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

İddianamede, olay günü Ali Ç, Doğan Ç. ve Şahin Ç'nin, Ali-Yıldız Ç. çiftinin evinde gece saatlerinde alkol aldıkları, Şahin ve Ali Ç. içki satın almak için evden çıktığında Yıldız Ç'nin Doğan Ç'nin kendisine yaklaşmaya çalışması nedeniyle eşine "Ali yardım et." şeklinde bağırması üzerine taraflar arasında tartışma çıktığı aktarıldı.

Ali Ç'nin eşini dışarı çıkardıktan sonra eve dönüp kanepeyi çakmakla yaktığı, kendisini kurtarmaya çalışanlara, "Bırakın beni, ben de yanayım." şeklinde bağırdığı belirtilen iddianamede, Ali Ç'nin kendinden geçtikten sonra Şahin Ç. tarafından sürüklenerek balkondan dışarı çıkarıldığı, bu sırada evde bulunan Doğan Ç'nin yanarak öldüğü kaydedildi.

İddianamede, 3 sanığın da "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıklardan Ali Ç'ye, "Yangın çıkarmak suretiyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, birçok sabıka kaydı bulunmasından dolayı sanığa iyi hal indirimi uygulamadı.

Heyet, diğer sanıklar Yıldız Ç. ve Şahin Ç'nin ise beraatine hükmetti.

Olay

Çorum'da 29 Mart 2025'te Gülabibey Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında Doğan Ç. (19) hayatını kaybetmişti.

Yangın sırasında evde bulundukları belirlenen Doğan Ç'nin akrabaları Ali Ç, Şahin Ç. ve Yıldız Ç. çelişkili ifadeler vermeleri nedeniyle gözaltına alınmış, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Şahin Ç. ve Yıldız Ç, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu
İlk konut kredilerine kolaylık geliyor! Detaylar netleşmeye başladı

İlk konut kredilerine kolaylık geliyor! Detaylar netleşmeye başladı