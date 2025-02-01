Çorum'da Yangın: Ev Küller İçinde Kaldı
Sungurlu ilçesinde çıkan yangında Seyran Elkahraman'a ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Akçay Mahallesinde Seyran Elkahraman'a ait evde henüz belirlenemeyen nedendenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel