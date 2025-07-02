Çorum'da Yangın: 25 Dönüm Ekili Arazi Zarar Gördü
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 25 dönüm ekili alan zarar gördü ve inceleme başlatıldı.
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde ekili alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
İlçeye bağlı Aşılarmut köyü yolunda bulunan buğday ekili arazide yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Uğurludağ Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 25 dönüm ekili arazi zarar gördü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Burak Güzel - Güncel